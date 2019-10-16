"Началась новая глава": Шевченко рассказал, что уже связан с "Миланом"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал интервью итальянским журналистам, в котором поделился эмоциями от выхода на Евро-2020 и рассказал об интересе к нему со стороны "Милана".

"Я счастлив из-за атмосферы, которую удалось создать в команде. Мы победили Португалию, наши футболисты были великолепны, я не ожидал такой игры", - отметил Шевченко, чьи слова цитирует Calciomercato.

Андрей Шевченко facebook.com/fcdynamoua

Наставник откровенно признался, что "Шевченко-игрок" - это уже история. Также Андрей Николаевич рассказал, какие шаги стоит предпринять "сине-желтым" для успешного выступления в финальной части чемпионата Европы.

"Убил ли я в себе футболиста? Да, я оставил Шевченко-игрока позади, его больше нет, это теперь история. Для меня началась новая глава. У меня есть путь, по которому я хочу идти в качестве тренера и я счастлив работать с национальной сборной. Есть много сложных моментов, я начал это новое приключение без какого-либо опыта. Но я доверился коллегам по тренерскому штабу, мне помогали опытные люди", - сказал украинский тренер.

Отдельно он остановился на слухах о своем переходе в "Милан", которые появились после того, как он побывал на одном из матчей на стадионе "Сан-Сиро".

"Спокойно отношусь к тому, что пишут, будто я могу возглавить "Милан". Я просто посетил матч, встретился с давними друзьями - Паоло Мальдини, Деметрио Альбертини... После восьми лет выступлений за клуб у меня образовалась прочная связь с ним, с болельщиками. Но я горжусь тем, что я украинец. Полностью окунулся в свою нынешнюю работу, верю в парней и в талант нашей нации. Это меня стимулирует", – добавил Андрей Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине Андрея Шевченко остерегли от перехода в "Милан".

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