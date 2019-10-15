"Горжусь": Роналду в Киеве установил фантастический рекорд

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота сборной Украины с пенальти в матче отборочного раунда Евро-2020. Этот гол стал 700-м в карьере португальца.

Роналду стал шестым игроком в истории, кому покорилось это достижение. Помимо Криштиану, 700 и более мячей за карьеру забили бразильцы Ромарио и Пеле, австриец Йозеф Бицан, немец Герд Мюллер и венгр Ференц Пушкаш. При этом португалец — единственный из этой компании, кто все свои голы забил в XXI веке.

В общей сложности Роналду забивал в 12 различных турнирах. Для достижения отметки в 700 мячей ему потребовалось 974 игры.

Кроме того, для 34-летнего футболиста это был 95-й мяч в составе национальной сборной. Ему осталось забить 14 голов, чтобы сравняться с мировым рекордом нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

"Горжусь тем, что забил 700-й гол в моей карьере. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог мне достичь этой отметки. Сегодня мы не получили желаемого результата, но будем и дальше вместе претендовать на выход на Евро-2020", — написал Роналду у себя в Instagram, добавив видео со своими наиболее значимыми голами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду появился на НСК "Олимпийский" в неподобающем виде, вызвав споры.

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