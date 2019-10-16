Главная Новости
16 октября • обновлено в 12:57
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Дерзкая": УЕФА оценил магический финт Ярмоленко в матче с Португалией – видео момента

1.2т Читать материал на украинском

Европейский футбольный союз (УЕФА) назвал момент в матче между сборными Украины и Португалии самым ярким финтом игрового дня отборочного турнира Евро-2020.

В частности, эксперты организации отметили действия лидера нашей команды и автора победного гола в игре на НСК "Олимпийский" Андрея Ярмоленко. Речь идет об эпизоде второго тайма поединка. После паса Руслана Малиновского полузащитник "Вест Хэм" оставил в дураках сразу двух защитников гостей. Удивительно, что при этом наш игрок даже не коснулся мяча, сделав ложное движение ногой.

Новости
РосСМИ заговорили по-украински из-за Евро-2020

"Дерзкая маскировка и ложный финт от Андрея Ярмоленко", – подписал видео УЕФА на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020, и имеет хорошие шансы попасть в первую корзину во время жеребьевки финальной стадии турнира.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Украина - Португалия" на OBOZREVATEL.

Темы
Украина - Португалия Евро-2020
Персона
Андрей Ярмоленко
Теги
сборная Португалии по футболу Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel