"Дерзкая": УЕФА оценил магический финт Ярмоленко в матче с Португалией – видео момента

Европейский футбольный союз (УЕФА) назвал момент в матче между сборными Украины и Португалии самым ярким финтом игрового дня отборочного турнира Евро-2020.

В частности, эксперты организации отметили действия лидера нашей команды и автора победного гола в игре на НСК "Олимпийский" Андрея Ярмоленко. Речь идет об эпизоде второго тайма поединка. После паса Руслана Малиновского полузащитник "Вест Хэм" оставил в дураках сразу двух защитников гостей. Удивительно, что при этом наш игрок даже не коснулся мяча, сделав ложное движение ногой.

"Дерзкая маскировка и ложный финт от Андрея Ярмоленко", – подписал видео УЕФА на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020, и имеет хорошие шансы попасть в первую корзину во время жеребьевки финальной стадии турнира.

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