"Будет плохо всей стране": футболист сборной Украины - о матче с Литвой

Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук рассказал, что ждет от матчей квалификации чемпионата Европы-2020 с командами Литвы и Португалии.

Роман Яремчук

"Мы должны думать исключительно о Литве. Не дай Бог, неудачный результат — будет плохо всей стране. Как мы можем думать о втором матче, если еще не провели первый? Готовимся на Литву. Что касается сборной Португалии — это чемпион Европы. Фавориты — это их статус. Да, мы в хорошей форме, но фаворитами являются португальцы", — цитирует Яремчука пресс-служба ФФУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября встреча в Вильнюсе между этими же сборными завершилась в нашу пользу (3:0).

Напомним, что сборная Украины набрала 10 очков в первых четырех турах. В спаренных матчах 7/10 июня со счетом 5:0 была разгромлена Сербия, а затем минимально (1:0) обыгран Люксембург.

22 марта украинцы сенсационно сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, а 25 марта на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1).

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