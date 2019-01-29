МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

''Пытал донецких ополченцев'': скандал с Ракицким получил продолжение

4.3тЧитать материал на украинском

Одиозному футболисту Ярославу Ракицкому не место в сборной Украины. Тем более после того, как он перешел в российский "Зенит".

Об этом в эфире ObozTV заявил блогер и историк Юрий Гудыменко. Он также выразил желание "поблагодарить" Ракицкого за его поведение.

"Я хотел бы воспользоваться тем, что россияне не знают украинского языка. И сказать следующее: дорогой Ярослав Ракицкий, вся Украина благодарит тебя за то, как ты помогал нашим солдатам. Вся Украина помнит, как ты доблестно пытал этих проклятых донецких ополченцев. Вся Украина благодарна тебе за патроны. Вся Украина благодарна тебе за снаряды. Вся Украина помнит твое сотрудничество с СБУ. Мы желаем тебе, Ярослав Ракицкий, хорошей карьеры. Добра тебе", – пошутил Гудыменко.

Новости
Официально: Ракицкий продолжит карьеру в России

Он подчеркнул, что теперь Ракицкого уж точно не должно быть в составе сборной Украины. Ведь человек, который откровенно переходит к стране-агрессору и носит футболку с надписью "Россия", не имеет никакого морального права во время войны с РФ играть за сборную Украины.

UA-Football

UA-Football

Ярослав Ракицкий

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Ярослав РакицкийЮрий Гудыменко
Место
Украина
Теги
футболсборная Украины по футболуФК Зенит
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
14
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги