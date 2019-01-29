''Пытал донецких ополченцев'': скандал с Ракицким получил продолжение

Одиозному футболисту Ярославу Ракицкому не место в сборной Украины. Тем более после того, как он перешел в российский "Зенит".

Об этом в эфире ObozTV заявил блогер и историк Юрий Гудыменко. Он также выразил желание "поблагодарить" Ракицкого за его поведение.

"Я хотел бы воспользоваться тем, что россияне не знают украинского языка. И сказать следующее: дорогой Ярослав Ракицкий, вся Украина благодарит тебя за то, как ты помогал нашим солдатам. Вся Украина помнит, как ты доблестно пытал этих проклятых донецких ополченцев. Вся Украина благодарна тебе за патроны. Вся Украина благодарна тебе за снаряды. Вся Украина помнит твое сотрудничество с СБУ. Мы желаем тебе, Ярослав Ракицкий, хорошей карьеры. Добра тебе", – пошутил Гудыменко.

Он подчеркнул, что теперь Ракицкого уж точно не должно быть в составе сборной Украины. Ведь человек, который откровенно переходит к стране-агрессору и носит футболку с надписью "Россия", не имеет никакого морального права во время войны с РФ играть за сборную Украины.

UA-Football Ярослав Ракицкий

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