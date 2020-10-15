Пятов: я аплодирую Бущану стоя, он стал опорой для сборной

Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов похвалил своего партнера по национальной команде Георгия Бущана за уверенную игру и лидерские качества.

На YouTube-канале Украинской ассоциации футбола появилось видео заседания эксперт-клуба Париматч, в рамках которого Пятов отметил, что матчи могут складываться по-разному. Поэтому вратарям важно иметь стойкую психику, чтобы не терять уверенность в себе и выступать на высоком уровне.

"Я не люблю обсуждать вратарей. Я с Жорой общаюсь хорошо. Я после Франции с ним общался, перед Германией и Испанией. Могу одно сказать: он показал уровень настоящего вратаря в плане психологии. У голкиперов бывают разные матчи. Ты можешь получить семь, два, четыре. Но то, как он вышел из этих поединков, показывает уровень настоящего профессионала со стойкой психикой. Жора настолько это показал, что я ему аплодирую стоя, потому что он стал той опорой, на которую сборная смогла положиться", – поделился своим мнением голкипер "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, в дебютном матче за сборную Украины Бущан пропустил семь голов от Франции. После этого поединка у него состоялся разговор с тренером "Динамо" Мирчей Луческу.

В третьем туре Лиги наций Георгий несколько раз по-настоящему спас национальную команду, но допустил грубую ошибку, которая привела к победному голу сборной Германии.

В последнем октябрьском матче Украины Бущан стал лучшим игроком матча против Испании, который закончился сенсационной победой нашей команды.