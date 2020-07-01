Пятов вошел в топ-10 голкиперов по количеству "сухих" матчей
Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов попал в топ-10 вратарей по количеству сыгранных на ноль матчей за последние 20 лет (с 2000 года).
На счету нашего соотечественника 269 "сухих" поединков и седьмое место в рейтинге. Лучшим голкипером по этому показателю стал Икер Касильяс, который не пропускал в 439 матчах, на втором месте оказался Джанлуиджи Буффон (420), а на третьем – Петр Чех (391).
"Голкипер сборной Украины и "Шахтера", который в свои 36 лет сохраняет место в "основе" и может значительно улучшить этот показатель", – написали о Пятове составители рейтинга на сайте GiveMeSport.
Полностью список из топ-10 вратарей по количеству “сухих" матчей с 2000 года выглядит следующим образом:
1. Икер Касильяс (439);
2. Джанлуиджи Буффон (420);
3. Петр Чех (391);
4. Пепе Рейна (343);
5. Мануэль Нойер (327);
6. Игорь Акинфеев (316);
7. Андрей Пятов (269);
8. Эдвин Ван дер Сар (266);
9. Виктор Вальдес (260);
10. Микель Ландро (253).
Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" вошел в топ-30 самых стабильных клубов мира.