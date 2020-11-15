Пятов установил исторический антирекорд сборной Украины

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов, пропустив три гола в матче Лиги наций против Германии, установил исторический антирекорд национальной команды по пропущенным мячам среди вратарей.

Пятову за 96 матчей забили 73 раза. Таки образом 36-летний игрок "Шахтера" опередил Александра Шовковского, который 71 раз вынимал мяч из сетки своих ворот, сыграв в 92 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 5-го тура Лиги наций Германия – Украина завершился со счетом 3:1. "Сине-желтые" забили первыми, однако затем хозяева смогли реализовать все свои опасные моменты.

На послематчевой пресс-конференции Андрей Шевченко признался, что остался доволен качеством игры.