Пятов рассказал о возвращении в сборную Украины на матчи с Германией и Испанией

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о своем самочувствии после положительного теста на коронавирус и желании вернуться в расположение сборной Украины на матчи против Германии и Испании в Лиге наций.

В эфире программы Shakhtar News вратарь заявил, что "готов хоть сегодня" возобновить тренировки, и выразил надежду на то, что его тест покажет отрицательный результат, и тогда он сможет присоединиться к национальной команде.

"Все отлично, чувствую себя прекрасно. Если бы тест не показал такой результат, сейчас готовился бы к игре. Я готов хоть сегодня (вернуться к тренировкам – Ред.). Но мы в жестких условиях: находимся на самоизоляции. Хочется, чтобы мой тест показал отрицательный результат, тогда я бы сразу отправился в сборную. Если все будет хорошо, нужно советоваться с врачами – разрешат ли они вернуться в расположение национальной команды. Разрешат – будет супер", – рассказал Пятов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что все результаты первых дополнительных тестов "Шахтера" на коронавирус оказались отрицательными. После этого грузин Давид Хочолава и израильтянин Манор Соломон уехали в расположение своих сборных, а украинцы остались на самоизоляции. Позже "горняки" объяснили причину такого решения.