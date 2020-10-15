Пятов рассказал о шоке после теста на коронавирус

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов признался, что испытал шок, получив положительный тест на COVID-19.

Футболист уже 11 дней находится на изоляции, сдал еще один тест, по результатам которого надеется вернуться в строй.

"Сейчас чувствую себя хорошо. Очень соскучился по тренировках в общей группе. Для нас с Тарасом Степаненко был шок, когда узнали о результатах тестов на коронавирус после матча с Десной. Была растерянность, не знали, что делать. Впрочем, выбора не было, нужно было уйти на изоляцию, а потом через три дня тест снова был положительный. Приходится заниматься индивидуально", – цитирует "горняка" Команда1.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне 27 футболистов и членов персонала "Александрии" получили положительные результаты тестов на коронавирус.