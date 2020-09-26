Пятов рассказал, что ему кричал Шевченко в матче

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов рассказал, что во время матча Лиги наций против Испании главный тренер команды Андрей Шевченко был вынужден давать ему указания прямо по ходу игры.

По словам вратаря, это случилось из-за того, что он не выполнил требование тренера – участвовать в выходе из обороны.

"Я на первой минуте выбил мяч вперед, а Андрей Николаевич мне крикнул: "Что ты делаешь? Нужно играть, даже если не получается". Я ищу лучшие варианты, но соперник заставляет ошибаться под прессингом. Мы должны играть более хладнокровно, лучше открываться. Здесь все виноваты. Конечно, в первую очередь, моя вина, когда отдавал неточные передачи. Но даже если мы выходили из обороны, то зачастую делали три-четыре передачи и теряли мячи. Вся команда виновата, все это понимают", – цитирует Пятова tribuna.com.

Вратарь "Шахтера" также вспомнил слова Шевченко после игры.

"Андрей Николаевич сказал, что мы не будем отходить от своей модели. Наоборот, будем улучшать работу под прессингом, решать эту проблему. Ошибки есть у всех, даже у великих команд", – отметил Пятов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября сборная Украины по футболу во втором туре Лиги наций группы 4 дивизиона А разгромно уступила команде Испании.

Поединок в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано" завершился со счетом 4:0.