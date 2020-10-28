Пятов прокомментировал информацию о завершении карьеры

Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов опроверг информацию о том, что планирует завершить карьеру после Евро-2020, которое должно состояться летом 2021 года.

Несмотря на это, капитан "горняков" признался, что чемпионат Европы может стать его последним турниром в составе сборной. Пятов также рассказал, что продолжительность его футбольной карьеры будет зависеть от травм и настроя.

"Нет, это точно не соответствует действительности. Во время карантина я общался с Игорем Цыганыком и говорил, что как для игрока сборной Евро-2020 для меня, наверное, будет последним турниром. Но то, что я завершаю карьеру следующим летом, как написали, это – нонсенс. Сколько я буду играть? Все будет зависеть от настроя и от травм. Слава Богу, травмы обходят стороной", – цитирует слова голкипера издание Sport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Шахтер" нашел замену Пятову, который может завершить карьеру.