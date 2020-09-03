Пятов про Шовковского: слава Богу, ты закончил

Максим Иншаков Футбол 20:13, 3.09.2020 Обновлено: 20:29, 3.09.2020

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов в шутливой форме поблагодарил Господа за то, что Александр Шовковский завершил карьеру.

Пятов признался, что СаШо во всем его превосходил.

Я Саше говорю: "Шахтер" сколько не играл на турнирах против "Динамо" – я два пенальти отобью, ты – три. Я один, ты – два. Все равно на один больше". Вот так всю жизнь получалось. Мы, наверное, в сериях пяти по жизни встречались, я ни в одной не выиграл. Говорю: "Слава Богу, ты закончил, у меня хоть шанс появился, я воспользовался", – сказал Пятов в эфире Youtube-канала УАФ.

Андрей развенчал миф про то, что Шовковскому просто везло во время серий пенальти.

"У Саши в пенальти фарта нет. У него все просчитано. Он действительно мастер этого дела. Я не представляю, как нападающему бить, когда Саша становится, такая глыба, руки расставит и все. Такое впечатление, что он все ворота закрыл. И он еще начинает качаться... Все, шансов нет. Я бы лучше мимо ворот ударил и пошел бы" – подытожил Пятов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Пятов обошел Шовковского и побил рекорд в сборной Украины. Андрей установил новое достижение.

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