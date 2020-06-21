Пятов повторил достижения Ващука и Срны в чемпионате Украины

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов в десятый раз стал чемпионом Украины, сравнявшись по этим показателям с одноклубником Дарио Срной и экс-динамовцем Владиславом Ващуком, сообщает sport.ua.

Больше подобных трофеев только у бывшего вратаря "Динамо" Александра Шовковского – 14.

1. Александр Шовковский ("Динамо") – 14 титулов чемпиона Украины

2. Дарио Срна, Андрей Пятов (оба – "Шахтер") и Владислав Ващук ("Динамо") – 10

3. Юрий Дмитрулин, Сергей Ребров и Александр Головко (все – "Динамо") – 9

4. Валентин Белькевич ("Динамо"), Томаш Гюбшман, Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов и Тарас Степаненко (все – "Шахтер") – 8

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Шахтер" в 27-м туре Премьер-лиги обыграл "Александрию" (3:2) и досрочно стал чемпионом страны, обойдя "Динамо" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине.

Позже чемпионство прокомментировал президент донецкого клуба Ринат Ахметов, а клуб показал, что творилось в раздевалке во время празднования чемпионства.