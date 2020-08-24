Пятов оценил предстоящий матч с "Динамо" в Суперкубке

Футболисты донецкого "Шахтера" хорошо готовы к Суперкубку Украины с киевским "Динамо", так как отлично знают философию наставник "бело-синих" Мирчи Луческу.

Об этом заявил вратарь "горняков" Андрея Пятов, комментируя поединок против столичной команды, который состоится 25 августа.

"Победа в чемпионате придала уверенности после Лиги Европы. Радует, что все здоровы. Матч покажет, как мы готовились. Знаем, как мистер Луческу работает, я лично знаком с его построением игры. Уже видны определенные наработки. Наш тренерский штаб хорошо их разобрал. Главное, воплотить все на поле. Если будем демонстрировать свою игру и не дадим сопернику разбежаться, то все будет хорошо", – цитирует Пятова пресс-служба "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что игра с "Шахтером" в Суперкубке Украины не является важной для его команды.

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