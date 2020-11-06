Пятов о приходе Луческу в "Динамо": надо называть вещи своими именами

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов признался, что не воспринимает приход Мирчи Луческу в киевское "Динамо".

Об этом он заявил в интервью "Люкс ФМ". По словам футболиста, он бы никогда не согласился на переход в стане главного соперника.

"Могу сказать, что у всех в "Шахтере" есть свое мнение относительно такого шага Луческу. Надо называть вещи своими именами: человек столько лет был в "Шахтере", а затем перешел в стан конкурента. Ну, не знаю... Лично я бы точно никогда не перешел в киевское "Динамо". Мы с ним расстались друзьями и всегда при встрече желаем друг другу всего хорошего. У нас дружеские отношения. Но его решения возглавить "Динамо" я так и не понял..." – сказал Пятов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу обратился к лидеру "Барселоны" Лионелю Месси после матча Лиги чемпионов.