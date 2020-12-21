Пяткой в прыжке: экс-защитник "Динамо" забил фантастический гол в Турции

Бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида, который сейчас выступает за "Бешикташ", отличился красивейшим голом в матче турецкого чемпионата против "Эрзурумспора" (4:0).

Первый тайм поединка 13-го тура закончился нулевой ничьей, а во втором стамбульскому клубу удалось забить четыре безответных мяча, один из которых записал на свой счет хорватский футболист. На 69-й минуте он пришел на подачу углового и откликнулся на прострел с фланга, замкнув его ударом пяткой в прыжке.

Победа позволила "Бешикташу" приблизиться к "Аланьяспору", который лидирует в турнирной таблице, опережая команду Виды на четыре очка. У стамбульского клуба есть матч в запасе. "Эрзурумспор" идет на последнем месте в чемпионате.

Отметим, что хорватский защитник всегда отличался результативностью. Выступая за "Динамо", он забил 13 голов в 160 поединках, а в составе "Бешикташа" на его счету 10 мячей в 103 играх.

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