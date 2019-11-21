СМИ сообщили о тайной свадьбе Роналду

Звезда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду тайком вступил в брак со своей девушкой Джорджиной Родригес.

Как сообщает издание Clarin, пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности. Причиной такой скрытности стали не лучшие отношения между Джорджиной и мамой Криштиану. В окружении самого спортсмена информацию пока никак не прокомментировали.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Daily Express

Роналду и Родригес встречаются с 2016-го года и вместе воспитывают четверых детей. В 2017-м году девушка родила португальцу дочку, которая стала первым ребенком Криштиану не от суррогатной матери.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду объяснил, почему его меняли в последних матчах "Ювентуса".

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