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21 ноября • обновлено в 12:24
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СМИ сообщили о тайной свадьбе Роналду

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Звезда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду тайком вступил в брак со своей девушкой Джорджиной Родригес.

Как сообщает издание Clarin, пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности. Причиной такой скрытности стали не лучшие отношения между Джорджиной и мамой Криштиану. В окружении самого спортсмена информацию пока никак не прокомментировали.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Daily Express

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Роналду и Родригес встречаются с 2016-го года и вместе воспитывают четверых детей. В 2017-м году девушка родила португальцу дочку, которая стала первым ребенком Криштиану не от суррогатной матери.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду объяснил, почему его меняли в последних матчах "Ювентуса".

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Персона
Криштиану Роналду
Место
Марокко
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