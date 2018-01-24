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Пятикратного чемпиона Украины по футболу подозревают в сдаче матча

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Пятикратного чемпиона Украины по футболу и экс-тренера "Вереса" Юрия Вирта подозревают в сдаче сдаче матча УПЛ против "Карпат" (2:2). По информации телеканала "Футбол 1" именно это стало причиной его внезапного увольнения из ривненского клуба.

Напомним, "Верес" выигрывал 2:0 в первом тайме, а во втором тайме пропустил два гола и закончил матч вничью. Слухи о неспортивном характере матча дошли до президента клуба Богдана Копытко, основываясь на них и было принято решение об отставке Вирта.

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Сам тренер обвинения отрицает.

"Кто был на том футболе, тот все видел. Был провальный один тайм за все 19 туров. Те разговоры, которые сейчас ходят – это просто дилетантство. Конечно, хотелось бы пообщаться с президентом "Вереса" Богданом Копытко и услышать, почему так случилось. Для меня решение об увольнении было странным. Если бы эта встреча состоялась после чемпионата, я бы сейчас тренировал "Верес". У меня ни разу не было с ним встречи, а информация, которой он владеет, не отвечает действительности", — сказал Вирт.

Под руководством Юрия Вирта "красно-черные" добыли 5 побед и 11 ничьих, потерпев лишь три поражения в 19 матчах чемпионата украинской Премьер-лиги. Кроме того "Верес" второй раз в своей истории пробился в четвертьфинал Кубка Украины.

Персона
Юрий Вирт
Объект
Верес Ривне
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