Пятикратного чемпиона Украины по футболу подозревают в сдаче матча

Пятикратного чемпиона Украины по футболу и экс-тренера "Вереса" Юрия Вирта подозревают в сдаче сдаче матча УПЛ против "Карпат" (2:2). По информации телеканала "Футбол 1" именно это стало причиной его внезапного увольнения из ривненского клуба.

Напомним, "Верес" выигрывал 2:0 в первом тайме, а во втором тайме пропустил два гола и закончил матч вничью. Слухи о неспортивном характере матча дошли до президента клуба Богдана Копытко, основываясь на них и было принято решение об отставке Вирта.

Сам тренер обвинения отрицает.

"Кто был на том футболе, тот все видел. Был провальный один тайм за все 19 туров. Те разговоры, которые сейчас ходят – это просто дилетантство. Конечно, хотелось бы пообщаться с президентом "Вереса" Богданом Копытко и услышать, почему так случилось. Для меня решение об увольнении было странным. Если бы эта встреча состоялась после чемпионата, я бы сейчас тренировал "Верес". У меня ни разу не было с ним встречи, а информация, которой он владеет, не отвечает действительности", — сказал Вирт.

Под руководством Юрия Вирта "красно-черные" добыли 5 побед и 11 ничьих, потерпев лишь три поражения в 19 матчах чемпионата украинской Премьер-лиги. Кроме того "Верес" второй раз в своей истории пробился в четвертьфинал Кубка Украины.