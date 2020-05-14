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14 мая • обновлено в 16:45
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Пять лет назад "Днепр" впервые в истории вышел в финал Лиги Европы

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14 мая 2015 года "Днепр" под руководством Мирона Маркевича впервые в своей истории вышел в финал Лиги Европы, минимально победив "Наполи" в ответном полуфинальном матче со счетом 1:0.

Первый поединок в Неаполе закончился ничьей 1:1, что оставляло украинской команде хорошие шансы на выход в финал – их устраивала даже нулевая ничья. Матч проходил в Киеве на НСК "Олимпийский" под проливным дождем и при сумасшедшей поддержке болельщиков. В первом тайме Денис Бойко дважды спасал "Днепр" после опасных ударов Гонсало Игуаина, а с дальним выстрелом Евгения Селезнева справился голкипер "Наполи".

"Днепр" празднует победу над "Наполи" и выход в финал Лиги Европы

"Днепр" празднует победу над "Наполи" и выход в финал Лиги Европы

Решающий момент поединка случился на 58-й минуте, когда Евгений Коноплянка догнал уходящий в аут мяч и навесил на Селезнева, который продавил защитника и головой отправил игровой снаряд в ворота неаполитанцев. Обе команды имели шансы отличиться в концовке матча, но мяч упорно отказывался лететь в ворота.

К сожалению, в драматичном финале "Днепру" не удалось одолеть "Севилью" и привезти трофей в Украину. Испанский клуб победил со счетом 3:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая 2009 года в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА "Шахтер" вырвал победу над "Динамо" и вышел в финал турнира.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Лига Европы
Место
Украина Киев
Теги
ФК Наполи ФК Днепр
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