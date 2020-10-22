Пять игроков "Реала" выступили против Зидана после поражения от "Шахтера" – СМИ

Михаил Морозов Футбол 17:46, 22.10.2020

Пять футболистов "Реала" выступили против главного тренера команды Зинедина Зидана после поражений в матчах с "Кадисом" (0:1) в Ла Лиге и "Шахтером" (2:3) в Лиге чемпионов.

Как сообщает издание DiarioGol, защитник Марсело, полузащитники Иско, Марко Асенсио, Тони Кроос и нападающий Винисиус Жуниор не понимают ни кадровых, ни тактических решений легендарного француза. Они считают его виновником последних неудач команды.

Кроме того, в случае поражения в Эль-Класико против "Барселоны", которое состоится в субботу, 24 октября, президент "Реала" Флорентино Перес может разорвать контракт с Зиданом.

После пяти сыгранных поединков в чемпионате Испании мадридский клуб набрал 10 очков и отстает от первого места на один балл, имея игру в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" одержал сенсационную победу над "Реалом", отгрузив подопечным Зидана три гола в первом тайме. После матча француз рассказал о настроении в команде.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

На Виннитчине двое детей и пенсионер найдены мертвыми в доме

Демографическое оружие: зачем РФ заселяет Крым россиянами

"Слуги народа" переночевали в землянках на Донбассе и признались, что у них открылись глаза. Видео

Папа Римский – об однополых парах: они дети божьи и имеют право на семью

Для поездки "слуг" на Донбасс подготовили именную форму: это вызвало гнев у украинцев. Фото