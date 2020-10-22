Пять игроков "Реала" выступили против Зидана после поражения от "Шахтера" – СМИ

Пять футболистов "Реала" выступили против главного тренера команды Зинедина Зидана после поражений в матчах с "Кадисом" (0:1) в Ла Лиге и "Шахтером" (2:3) в Лиге чемпионов.

Как сообщает издание DiarioGol, защитник Марсело, полузащитники Иско, Марко Асенсио, Тони Кроос и нападающий Винисиус Жуниор не понимают ни кадровых, ни тактических решений легендарного француза. Они считают его виновником последних неудач команды.

Кроме того, в случае поражения в Эль-Класико против "Барселоны", которое состоится в субботу, 24 октября, президент "Реала" Флорентино Перес может разорвать контракт с Зиданом.

После пяти сыгранных поединков в чемпионате Испании мадридский клуб набрал 10 очков и отстает от первого места на один балл, имея игру в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" одержал сенсационную победу над "Реалом", отгрузив подопечным Зидана три гола в первом тайме. После матча француз рассказал о настроении в команде.