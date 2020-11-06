Пять голов за 15 минут: в Лиге Европы команды выдали невероятную концовку матча. Видео

Зрители матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между австрийским "Рапидом" и ирландским "Дандолком" стали свидетелями невероятной концовки.

Первая половина поединка закончился вничью 1:1. Все шло к тому, что этот счет станет окончательным, но на 79-й минуте венскому клубу удалось выйти вперед благодаря голу Келвина Арасе. Гости тут же сравняли счет с пенальти, но "Рапид" смог снова выйти вперед и закрепить преимущество на 87-й и 90-й. В компенсированное ко второму тайму время "Дандолк" сократил отставание с еще одного одиннадцатиметрового, но на большее команду из Ирландии не хватило.

Эта победа стала первой для австрийцев в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Теперь они занимают третье место в группе, а их соперники – последнее с нулем очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, луганская "Заря" потерпела разгромное поражение в третьем туре ЛЕ, уступив дома греческому АЕКу.