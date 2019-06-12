Пять футбольных клубов, об истории названий которых в не знали

Есть такое выражение: "как корабль назовешь – так он и поплывет". Футбольные клубы – не корабли, но некоторые из них получают свои названия в честь персонажей мифов, известных личностей, легенд… Таких немало во многих странах мира, и с некоторыми из них мы познакомим вас сегодня.

"Олимпиакос" (Греция)

Клуб, получивший свое название и в честь горы Олимп, и в честь богов, которые якобы там обитали, является самым титулованным в Греции. Логично – любого смертного, соперничавшего с богами, те в лучшем случае превращали в пауков. Здесь можно было бы вспомнить и многочисленные "Олимпики", в том числе и донецкий, но это уже лишь подобие, потому и успехи у них поскромнее.

"Аполлон" (Кипр)

Разумеется, у греков тоже есть свой "Аполлон", строго говоря, даже два, но их достижения выглядят послабее на фоне киприотов. Лимасольцы трижды становились чемпионами страны, девять раз побеждали в Кубке Кипра – в общем, не раз получали лавровый венок победителей, атрибут Аполлона.

"Лех" (Польша)

Лехом, или Ляхом, звали мифического князя – основателя Польши. Неудивительно, что в его честь названо сразу несколько местных клубов, самый авторитетный из которых базируется в Познани. Можно найти определенный символизм в том, что именно "Лех" был доминирующей силой в польском футболе в 1980-1990-е, когда закладывались основы современной польской государственности.

"Аякс" (Нидерланды)

Сюда же можно добавить команды с Мальты, ЮАР, Эстонии и даже Украины (сейчас команда с таким названием выступает на территории так называемой ДНР). Наверное, самый известный клуб из всех, названных в честь мифологических героев. "Аякс" эпохи Йохана Кройффа считается создателем "тотального" футбола – и греческий герой Аякс Теламонид был столь же универсален, как воин, будучи совершенной боевой машиной.

"Робин Гуд" (Суринам)

Можно было бы предположить, что команда, названная в честь легендарного благородного разбойника, является грозой авторитетов, отнимая очки у богатых клубов и отдавая их бедным. Однако в действительности "Робин Гуд" – самый титулованный клуб страны – и для этого даже не приходится поражать соперников стрелами.

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В очередной раз заглянем в футбольную энциклопедию "Обозревателя".

10 мая 1905 года. В лондонском пабе "Нож мясника" состоялось учредительное собрание, на котором было принято решение о создании футбольного клуба "Челси".

14 апреля 1912 года. После 14-часового собрания над швейцарской пекарней в Сантосе создан одноименный клуб, где вырастет Король футбола Пеле, забивший за карьеру 1091 мяч. Кстати, сын первого президента "Сантоса" – Ари Патуска, тогда отосланный учиться на бухгалтера в Швейцарию, стал первым видным бразильским легионером в Европе: чемпионом Швейцарии и игроком миланского "Интера".

16 ноября 1938 года. В матче Англия – Ирландия (7:0) форвард хозяев Вилли Холл оформил хет-трик за три с половиной минуты – рекорд для международных матчей.

3 апреля 1955 года. В Париже представители восьми стран учредили Кубок европейских чемпионов по футболу. Встреча прошла по инициативе спортивной газеты L’Equipe.

11 апреля 2001 года. Самая крупная победа в матче футбольных сборных. В квалификации ЧМ Австралия разобрала "по запчастям" Американское Самоа со счетом 31:0. С 13 рекордными голами от Арчи Томпсона. Хронометристы сбились, табло в конце показывало 32:0, но ФИФА позже откорректировал счет. Из 20 игроков команды Американского Само, занимавшей на тот момент последнее 203-е место в рейтинге ФИФА, из-за проблем с паспортами приехал только вратарь, некоторые из наспех собранных впервые играли 90 минут, а троим игрокам было и вовсе по 15 лет.

7 марта 2007 года. В матче "Бавария" – "Реал" (2:1) голландский форвард мюнхенцев Рой Макаай забил самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов., открыв счет уже на 11-й секунде.

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