Пьяный украинский футболист устроил массовое ДТП в Харькове. Видео

Михаил Морозов Футбол 11:47, 28.10.2020 Обновлено: 12:11, 28.10.2020

Полузащитник "Металлиста-1925" Дмитрий Кравченко устроил массовое ДТП в Харькове, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Источники в правоохранительных органах подтвердили OBOZREVATEL, что он действительно был за рулем и, предварительно, – был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Telegram-канал "Автомобильный Харьков/СТО Харьков", украинский футболист ехал на своем AUDI по проспекту Льва Ландау на скорости, превышающей 140 км/час, и в результате аварии нанес серьезные повреждения трем другим автомобилям. Результат теста на наличие алкоголя в крови показал 1,85 промилле, что в девять раз больше, чем допустимая норма в 0,2 промилле.

У автомобиля отпал задний бампер
Telegram-канал "Автомобильный Харьков/СТО Харьков"
Оторванное колесо
Telegram-канал "Автомобильный Харьков/СТО Харьков"
Фотография с перекрестка, на котором случилось ДТП
Telegram-канал "Автомобильный Харьков/СТО Харьков"
Дмитрий Кравченко в автомобиле полиции прикрыл лицо руками
Telegram-канал "Автомобильный Харьков/СТО Харьков"
В результате ДТП были повреждены ремонтные ограждения
Telegram-канал "Автомобильный Харьков/СТО Харьков"
Перекресток Льва Ландау и Танкопия
Telegram-канал "Автомобильный Харьков/СТО Харьков"
В одном из автомобилей сработали подушки безопасности
Telegram-канал "Автомобильный Харьков/СТО Харьков"
Поврежденная ГАЗель
Telegram-канал "Автомобильный Харьков/СТО Харьков"
Один из автомобилей остался без колеса
Telegram-канал "Автомобильный Харьков/СТО Харьков"
Дмитрий Кравченко устроил пьяное ДТП в Харькове
Telegram-канал "Автомобильный Харьков/СТО Харьков"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пьяный футболист "Ювентуса" Артур попал в ДТП на глазах у полиции.

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