Пьяный украинский футболист устроил массовое ДТП в Харькове. Видео

Полузащитник "Металлиста-1925" Дмитрий Кравченко устроил массовое ДТП в Харькове, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Источники в правоохранительных органах подтвердили OBOZREVATEL, что он действительно был за рулем и, предварительно, – был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Telegram-канал "Автомобильный Харьков/СТО Харьков", украинский футболист ехал на своем AUDI по проспекту Льва Ландау на скорости, превышающей 140 км/час, и в результате аварии нанес серьезные повреждения трем другим автомобилям. Результат теста на наличие алкоголя в крови показал 1,85 промилле, что в девять раз больше, чем допустимая норма в 0,2 промилле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пьяный футболист "Ювентуса" Артур попал в ДТП на глазах у полиции.