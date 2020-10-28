Пьяный украинский футболист устроил массовое ДТП в Харькове. Видео

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
11,3 т.

  • Дмитрий Кравченко является воспитанником полтавской "Ворсклы", за которую выступал до конца лета 2020 года

  • В первых числах сентября он перешел в "Металлист-1925"

  • Ранее полузащитник выступал за юношеские сборные Украины до 18, 19 и 20 лет

Дмитрий Кравченко устроил пьяное ДТП в Харькове

Полузащитник "Металлиста-1925" Дмитрий Кравченко устроил массовое ДТП в Харькове, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Источники в правоохранительных органах подтвердили OBOZREVATEL, что он действительно был за рулем и, предварительно, – был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Telegram-канал "Автомобильный Харьков/СТО Харьков", украинский футболист ехал на своем AUDI по проспекту Льва Ландау на скорости, превышающей 140 км/час, и в результате аварии нанес серьезные повреждения трем другим автомобилям. Результат теста на наличие алкоголя в крови показал 1,85 промилле, что в девять раз больше, чем допустимая норма в 0,2 промилле.

У автомобиля отпал задний бампер
Оторванное колесо
Фотография с перекрестка, на котором случилось ДТП
Дмитрий Кравченко в автомобиле полиции прикрыл лицо руками
В результате ДТП были повреждены ремонтные ограждения
Перекресток Льва Ландау и Танкопия
В одном из автомобилей сработали подушки безопасности
Поврежденная ГАЗель
Один из автомобилей остался без колеса

Дмитрий Кравченко устроил пьяное ДТП в Харькове

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пьяный футболист "Ювентуса" Артур попал в ДТП на глазах у полиции.

УкраинаХарьковДТП Харьков