Пьяный украинский футболист устроил массовое ДТП в Харькове. Видео
Дмитрий Кравченко является воспитанником полтавской "Ворсклы", за которую выступал до конца лета 2020 года
В первых числах сентября он перешел в "Металлист-1925"
Ранее полузащитник выступал за юношеские сборные Украины до 18, 19 и 20 лет
Полузащитник "Металлиста-1925" Дмитрий Кравченко устроил массовое ДТП в Харькове, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Источники в правоохранительных органах подтвердили OBOZREVATEL, что он действительно был за рулем и, предварительно, – был в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает Telegram-канал "Автомобильный Харьков/СТО Харьков", украинский футболист ехал на своем AUDI по проспекту Льва Ландау на скорости, превышающей 140 км/час, и в результате аварии нанес серьезные повреждения трем другим автомобилям. Результат теста на наличие алкоголя в крови показал 1,85 промилле, что в девять раз больше, чем допустимая норма в 0,2 промилле.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пьяный футболист "Ювентуса" Артур попал в ДТП на глазах у полиции.