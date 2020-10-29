Пьяный украинский футболист устроил массовое ДТП: спортивные итоги 28 октября
Киевское "Динамо" упустило победу над венгерским "Ференцварошем" в Лиге чемпионов, а украинский футболист Дмитрий Кравченко устроил пьяное ДТП в Харькове.
Кроме того, СМИ сообщили о том, что легенда украинского футбола Александр Шовковский стал депутатом Киевсовета.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 28 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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