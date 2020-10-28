Пьяный украинский футболист устроил массовое ДТП: клуб выступил с официальным заявлением

Максим Иншаков Футбол 18:19, 28.10.2020 Обновлено: 19:15, 28.10.2020

Ночью 28 октября 2020 года в Харькове на проспекте Льва Ландау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием игрока ФК "Металлист 1925" Дмитрия Кравченко.

Футбольный клуб на своем сайте опубликовал заявление, в котором пообещал наказать игрока.

"ФК "Металлист 1925" инициирует внутреннее служебное расследование в отношении вышеупомянутой события и заявляет, что к Дмитрию Кравченко будут применены соответствующие штрафные санкции, которые прописаны в контрактной сделке", – говорится в сообщении командной пресс-службы

Кравченко грозит наказание
ФК Металлист 1925

Как сообщал OBOZREVATEL, Кравченко не выбрал безопасный скоростной режим и допустил наезд на защитный строительный забор, который находился непосредственно на проезжей части. В результате ДТП никто не пострадал, а на Дмитрия был составлен административный протокол.

Источники в правоохранительных органах подтвердили OBOZREVATEL, что он действительно был за рулем и, предварительно, был в состоянии алкогольного опьянения.

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