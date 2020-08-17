Пьяный футболист "Ювентуса" попал в ДТП на глазах у полиции

Михаил Морозов Футбол 17:50, 17.08.2020

Полузащитник "Ювентуса" Артур находился в нетрезвом состоянии, когда попал в ДТП в пригороде испанской Жироны.

Как сообщает издание Diari de Girona, в понедельник, 17 августа, около четырех часов утра он потерял контроль над своим автомобилем Ferrari и вылетел на тротуар, врезавшись в фонарный столб. Ни он, ни пассажиры, которые находились в его машине, не пострадали.

Отмечается, что полицейские стали свидетелями этого инцидента и сразу решили проверить Артура на наличие алкоголя в крови, поскольку футболист неуверенно, на их взгляд, управлял автомобилем. Тест показал 0,55 промилле при допустимом значении в 0,5 промилле.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский футболист стал игроком "Ювентуса" в результате громкого обмена футболистами между туринским клубом и "Барселоной". Вместо Артура ряды каталонцев пополнит Миралем Пьянич.

Позже бразилец отказался выступать за "сине-гранатовых" в Лиге чемпионов после подписания контракта с итальянской командой.

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