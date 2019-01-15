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Известный футболист пьяным устроил ДТП с беременной

1.7тЧитать материал на украинском

Защитник сборной Аргентины Алан Франко устроил ДТП в Буэнос-Айресе. Футболист после вечеринки в честь дня рождения друга въехал в машину, в которой находилась беременная пассажирка.

20-летняя Камила Каррера была на 7-м месяце беременности и ехала вместе со своим парнем в госпиталь. Девушка получила множество травм, самой серьезной из которых стал перелом ребра, и была госпитализирована. По сообщению The Star ее ребенку ничего не угрожает.

По словам некоторых очевидцев, Франко после аварии выбрасывал из своей машины банки из-под пива. Сторона пострадавшей утверждает, что игрок также попытался откупиться от полиции.

ДТП с Аланом Франко

ДТП с Аланом Франко

The Star

ДТП с Аланом Франко

ДТП с Аланом Франко

The Star

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Место
Аргентина
Тег
сборная Аргентины по футболу
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