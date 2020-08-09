Пьяный футболист "Локомотива" в компании бывшей жены Кержакова попал на видео

Несколько игроков "Локомотива" посетили вечеринку в честь дня рождения девушки футболиста команды Владислава Игнатьева. На вечеринке присутствовали алкоголь и кальян.

Станислав Магкеев заснят пьяным в компании Миланы Тюльпановой – бывшей жены Александра Кержакова.

Внимание! На видео присутствует большое количество ненормативной лексики!

"Есть личная жизнь людей. Все вопросы будут рассматриваться в рамках существующих в клубе процедур и правил", – прокомментировал поведение футболистов председатель совета директоров "Локо" Анатолий Мещеряков.

"Видео с Магкеевым? Мне сложно комментировать, я не видел видео. При мне таких ситуаций я не видел с Магкеевым", – заявил бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тюльпанова написала книгу "Убей в себе жертву", в которой откровенно рассказала о своей жизни с Кержаковым, о его изменах и домашнем насилии.