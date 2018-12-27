''Пьяницы и бардак'': испанский тренер ''испытал большой шок'' от работы в российском футболе

Бывший тренер сборной Испании по футболу Хулиан Калеро вспомнил о беспределе, который творился в российской "Волге". В 2011 году Калеро работал помощником главного тренера в нижегородском клубе.

Хулиан Калеро Sport24

"После работы в Испании увидеть такой бардак в России было очень большим шоком. Я привык к строгому соблюдению режима. Русские не соблюдали ни его, ни диету. Они пили и не уважали статус профессионального футболиста. Знаю, о чем говорю: я работал в России. Да, они напивались. В Испании футболисты вообще не пьют, а строгая диета соблюдается ежедневно. В "Волге" — не так и я видел пьяниц", - цитирует специалиста Sport24.

По словам наставника в нижегородской команде было очень много коррупции и политических моментов.

"Агенты постепенно захватили власть в клубе. Они свободно приходили в раздевалку, инструктировали своих футболистов. В Испании даже представить такое невозможно. Однажды я зашел в нашу раздевалку в перерыве матча, а там эти агенты. Я сказал: "Если не уйдут они, уйду я", — подытожил Калеро.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадского хоккеиста, игравшего в Континентальной хоккейной лиге с 2011 по 2014 год за новокузнецкий "Металлург" и "Салават Юлаев", повергла в ужас ''кошмарная Россия''. Спортсмен рассказал о диких вещах, происходящих в стране.