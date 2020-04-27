Путину задали неожиданный вопрос о коронавирусе: в Кремле ответили

Александр Чеканов Футбол 18:16, 27.04.2020 Обновлено: 18:33, 27.04.2020

Президент России Владимир Путин не следит за матчами чемпионата Беларуси по футболу, которые продолжают проходить, несмотря на пандемию коронавируса.

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Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, отвечая на неожиданный вопрос читателей "Аргументов и Фактов".

Владимир Путин

"Я не думаю, что он следит за трансляциями белорусского футбола, вряд ли... Все-таки он отдает приоритет собственным спортивным занятиям. Кроме того, вы знаете, что он любит читать – например, исторические книги", – отметил Песков.

Отметим, что на минувшей неделе украинский легионер "Динамо" (Брест) Евгений Хачериди был жестоко наказан за попытку разобраться с арбитром матча его команды с "Витебском".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский обеспокоенно высказался о коронавирусе в Беларуси.

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