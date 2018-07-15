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Путина заклеймили позором из-за хамства на церемонии награждения ЧМ-2018

18.9тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин попал в позорную ситуацию во время церемонии награждения в финале чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором Франция одолела Хорватию.

Буквально с началом вручения наград участникам матча в Москве начался сильнейший ливень. Через несколько минут главе Кремля принесли зонтик, под которым тот прятался от стихии. При этом остальные почетные гости продолжали мокнуть под дождем. Президентам Франции Эммануэлю Макрону и Хорватии Колинде Грабар-Китарович зонты вынесли уже тогда, когда они уже полностью промокли.

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Пользователи Twitter отметили хамское поведение Путина. "Впечатляющая сцена: президенты Хорватии и Франции как простые смертные под дождем обнимают футболистов и только Путин с телохранителем и зонтом", "Блин, ну Путин, ну как так?! Зонтик надо было даме отдать!", "Путин даже здесь опозорился, все стоят под дождем и только этот сахарный!", "А над женщиной нельзя зонт открыть. Путин же сахарный", "Капец стыдно. Женщине последней зонт принесли. Главное Путин не промок", – возмутились пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, финал чемпионата мира по футболу 2018 года стал самым результативным в XXI веке.

Персоны
Владимир ПутинЭммануэль МакронДжанни ИнфантиноКолинда Грабар-Китарович
Место
РоссияМосква
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