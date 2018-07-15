Путина заклеймили позором из-за хамства на церемонии награждения ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин попал в позорную ситуацию во время церемонии награждения в финале чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором Франция одолела Хорватию.

Буквально с началом вручения наград участникам матча в Москве начался сильнейший ливень. Через несколько минут главе Кремля принесли зонтик, под которым тот прятался от стихии. При этом остальные почетные гости продолжали мокнуть под дождем. Президентам Франции Эммануэлю Макрону и Хорватии Колинде Грабар-Китарович зонты вынесли уже тогда, когда они уже полностью промокли.

Пользователи Twitter отметили хамское поведение Путина. "Впечатляющая сцена: президенты Хорватии и Франции как простые смертные под дождем обнимают футболистов и только Путин с телохранителем и зонтом", "Блин, ну Путин, ну как так?! Зонтик надо было даме отдать!", "Путин даже здесь опозорился, все стоят под дождем и только этот сахарный!", "А над женщиной нельзя зонт открыть. Путин же сахарный", "Капец стыдно. Женщине последней зонт принесли. Главное Путин не промок", – возмутились пользователи соцсети.

#WorldCupFinal



Капец стыдно. Женщине последней зонт принесли. Главне пУтИн не промок — nosedive (@delmelocoton) 15 июля 2018 г.

А над женщиной нельзя зонт открыть. Путин же сахарный — Полина (@PolinaParty) 15 июля 2018 г.

Путин даже здесь опозорился, все стоят под дождём и только этот "сахарный! — Den Adamson🇱🇻📸 (@Adadar_) 15 июля 2018 г.

Блин, ну Путин, ну как так?!! Зонтик надо было даме отдать! — Максим Пучкин (@mpuchkin) 15 июля 2018 г.

Впечатляюшая сцена: президенты хорватии и франции как простые смертные под дождем обнимают футболистов и только Путин с телохранителем и зонтом — Пивная фея (@belbeer) 15 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, финал чемпионата мира по футболу 2018 года стал самым результативным в XXI веке.