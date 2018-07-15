Путина заклеймили позором из-за хамства на церемонии награждения ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин попал в позорную ситуацию во время церемонии награждения в финале чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором Франция одолела Хорватию.
Буквально с началом вручения наград участникам матча в Москве начался сильнейший ливень. Через несколько минут главе Кремля принесли зонтик, под которым тот прятался от стихии. При этом остальные почетные гости продолжали мокнуть под дождем. Президентам Франции Эммануэлю Макрону и Хорватии Колинде Грабар-Китарович зонты вынесли уже тогда, когда они уже полностью промокли.
Se mojan TODOS menos El Jefe: Путин, Владимир Владимирович#Rusia2018 pic.twitter.com/5bhKNOzv2X— 🇦🇷 Leo (#5) 🇦🇷 (@leoxt_F1) 15 июля 2018 г.
Пользователи Twitter отметили хамское поведение Путина. "Впечатляющая сцена: президенты Хорватии и Франции как простые смертные под дождем обнимают футболистов и только Путин с телохранителем и зонтом", "Блин, ну Путин, ну как так?! Зонтик надо было даме отдать!", "Путин даже здесь опозорился, все стоят под дождем и только этот сахарный!", "А над женщиной нельзя зонт открыть. Путин же сахарный", "Капец стыдно. Женщине последней зонт принесли. Главное Путин не промок", – возмутились пользователи соцсети.
#WorldCupFinal— nosedive (@delmelocoton) 15 июля 2018 г.
Капец стыдно. Женщине последней зонт принесли. Главне пУтИн не промок
А над женщиной нельзя зонт открыть. Путин же сахарный— Полина (@PolinaParty) 15 июля 2018 г.
Путин даже здесь опозорился, все стоят под дождём и только этот "сахарный!— Den Adamson🇱🇻📸 (@Adadar_) 15 июля 2018 г.
Блин, ну Путин, ну как так?!! Зонтик надо было даме отдать!— Максим Пучкин (@mpuchkin) 15 июля 2018 г.
Впечатляюшая сцена: президенты хорватии и франции как простые смертные под дождем обнимают футболистов и только Путин с телохранителем и зонтом— Пивная фея (@belbeer) 15 июля 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, финал чемпионата мира по футболу 2018 года стал самым результативным в XXI веке.