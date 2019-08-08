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"Путина" выгнали с матча "Спартака" в Лиге Европы - видеофакт

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Швейцарская полиция заставила болельщиков убрать изображение Владимира Путина со стадиона, где проходил первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Туном" и "Спартаком".

Картонную копию президента Российской Федерации на игру принес один из швейцарцев. Также у фанатов оказался образ президента США Дональда Трампа. При этом болельщики признались, что любят Путина.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян. Ответный матч состоится 15 августа на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф, где сыграет с "Брондбю" или "Брагой".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы свои встречи провели и два украинских клуба. Луганская "Зоря" и ФК "Мариуполь" сыграли вничью 1:1 и 0:0 с ЦСКА София и АЗ соответственно.

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Тема
Лига Европы
Персона
Владимир Путин
Место
Швейцария
Тег
Спартак Москва
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