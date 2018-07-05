Путина "умыли" на ЧМ-2018: спортивные итоги 4 июля

Президент Хорватии продемонстрировала пример Владимиру Путину на чемпионате мира по футболу 2018 года, а американское СМИ раскрыло аферу России с ЧМ-2018. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 4 июля.

Кроме того, стали известны новые детали ухода Криштиану Роналду из мадридского "Реала". Наши читатели считают наиболее интересными следующие новости:

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Стали известны новые подробности перехода Криштиану Роналду в "Ювентус"

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