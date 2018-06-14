Путина освистали в Москве на церемонии открытия ЧМ-2018

Президента России Владимира Путина освистали перед торжественной речью на матче открытия чемпионата мира по футболу-2018.

Во время того, как диктор на стадионе назвал имя и фамилию спикера, на трибунах раздался осуждающий свист и шум. Инцидент попал в прямой эфир и стал предметом жаркого обсуждения в Telegram.

Напомним, что сборные России и Саудовской Аравии играют в матче-открытиичемпионата мира по футболу 2018 года. Хозяева мундиаля принимают одну из лучших команд Азии на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL ведетонлайн-трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.