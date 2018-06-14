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Чемпионат мира 2018
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Путина освистали в Москве на церемонии открытия ЧМ-2018

19.1тЧитать новость на украинском

Президента России Владимира Путина освистали перед торжественной речью на матче открытия чемпионата мира по футболу-2018.

Во время того, как диктор на стадионе назвал имя и фамилию спикера, на трибунах раздался осуждающий свист и шум. Инцидент попал в прямой эфир и стал предметом жаркого обсуждения в Telegram.

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Напомним, что сборные России и Саудовской Аравии играют в матче-открытиичемпионата мира по футболу 2018 года. Хозяева мундиаля принимают одну из лучших команд Азии на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL ведетонлайн-трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
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Русский Солдат
Русский Солдат
Срочно нужна перемога, хоть маленькая, хоть какая, но срочно нужна. Накидывайте варианты.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Да на ваши высеры тьфу и растереть. Вы хоть до блевоты своей желчью захлебывайтесь, нам вы радость от ЧМ не испортите, убогие вы существа.
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