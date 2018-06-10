Путин унизил россиян: спортивные итоги 9 июня

Путин сделал заявление о ЧМ-2018, вызвав агонию у россиян, самую сексуальную ведущую в мире пнули в эфире, а в сборной Мексики гениально объяснили оргию с проститутками. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 9 июня.

Кроме того, клип о ЧМ-2018 высмеяли в сети и интимные фото жены футболиста сборной России попали в сеть. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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