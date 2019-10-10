Путин решил создать в России "футбольный колхоз"

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в стране отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.

Владимир Путин ТАСС

"Это значит, что все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут направлять деньги в фонд, а оттуда справедливо распределять по всем остальным командам. Я думаю, что такой "колхоз" был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня. Соревнования кошельков происходят", – приводит слова Путина агентство RNS.

Президент РФ уточнил у главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, насколько реализуема идея с фондом. Дюков отметил, что РФС рассмотрит возможность организации такого фонда.

Ранее Путин рассказал, что ему сломали нос, который долго не заживал, из-за чего ему пришлось оставить бокс.

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