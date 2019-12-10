Путин признался в подкупе Россией ЧМ-2018 - власти США

Минюст США опубликовал отчет о расследовании ФБР, где предполагается, что президент РФ Владимир Путин признал факт подкупа руководства ФИФА с целью проведения в России ЧМ-2018 по футболу.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин РИА Новости

Как информирует Sky Sports, отчет, опубликованный в понедельник, 9 декабря, посвящен вмешательству России в президентские выборы в США 2016 года. Однако также в нем затронут вопрос подкупа чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки футбольного мундиаля-2018.

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"В июле 2011 года бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил представил отчет, в котором рассказывалось о предполагаемом разговоре между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и тогдашним премьер-министром страны Владимиром Путиным. Согласно отчету, Путин признал, что один из российских олигархов подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году", – говорится в отчете Министерства юстиции США.

Стоит отметить, что пост президента ФИФА в 2011 году занимал швейцарец Йозеф Блаттер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась реакция ФИФА на громкое решение WADA об исключении России из международных соревнований, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира.

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