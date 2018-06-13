"Путин хочет прикрыть кровь": журналист показал футболистов, которых убила Россия

Российско-оккупационные войска убили как минимум троих футболистов за время боевых действий на Донбассе.

Об этом накануне ЧМ-2018 напомнил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии погибших спортсменов.

"Вспоминайте их имена, когда включаете телевизор. Они очень любили футбол, но они и их близкие не смогут порадоваться чемпионату по футболу в России", - написал журналист.

Степан Чубенко - 16 лет, голкипер команды "Авангард" из Краматорска, школьник, похищен и убит российскими наемниками.

Степан Чубенко

Джек О'Брайен - 25 лет, игрок "Винстон Хиллс", погиб в Boeing МН-17, который сбила российская армия.

Джек О'Брайен

Андрей Маслов - бывший игрок профессионального клуба "Металлург" Донецк, пошел добровольцем на Донбасс, погиб в бою с оккупантами 21 мая 2018 года.

Андрей Маслов

"Путин с помощью коррупции купил чемпионат не потому что любит футбол, а потому что хочет футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире", - подчеркнул Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно мир призвали к бойкоту ЧМ-2018 жутким видео.