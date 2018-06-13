"Путин хочет прикрыть кровь": журналист показал футболистов, которых убила Россия

Российско-оккупационные войска убили как минимум троих футболистов за время боевых действий на Донбассе.
Об этом накануне ЧМ-2018 напомнил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии погибших спортсменов.
"Вспоминайте их имена, когда включаете телевизор. Они очень любили футбол, но они и их близкие не смогут порадоваться чемпионату по футболу в России", - написал журналист.
Степан Чубенко - 16 лет, голкипер команды "Авангард" из Краматорска, школьник, похищен и убит российскими наемниками.
Степан Чубенко
Джек О'Брайен - 25 лет, игрок "Винстон Хиллс", погиб в Boeing МН-17, который сбила российская армия.
Джек О'Брайен
Андрей Маслов - бывший игрок профессионального клуба "Металлург" Донецк, пошел добровольцем на Донбасс, погиб в бою с оккупантами 21 мая 2018 года.
Андрей Маслов
"Путин с помощью коррупции купил чемпионат не потому что любит футбол, а потому что хочет футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире", - подчеркнул Бутусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно мир призвали к бойкоту ЧМ-2018 жутким видео.
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