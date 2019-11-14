Футбольные фанаты в Запорожье на товарищеском матче Украина - Эстония спели знаменитый хит про президента России.

Все 12 тысяч болельщиков, собравшиеся на "Славутич Арене", в один голос затянули легендарную речевку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было. Видео пользователя instagram.com/koveshnikov1982.

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Новости Стадион в Запорожье фантастически исполнил гимн Украины перед матчем сборной

Напомним, что сборная Украины по футболу на последних секундах добыла победу в товарищеском матче с командой Эстонии.

Первая в истории игра нашей национальной сборной в Запорожье завершилась со счетом 1:0.

Позже Андрей Шевченко прокомментировал сложную победу Украины.

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