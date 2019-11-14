Главная Новости
14 ноября • обновлено в 23:20
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Путин - х**ло": украинские фанаты передали привет России на матче с Эстонией

4.6т
Читать материал на украинском

Футбольные фанаты в Запорожье на товарищеском матче Украина - Эстония спели знаменитый хит про президента России.

Все 12 тысяч болельщиков, собравшиеся на "Славутич Арене", в один голос затянули легендарную речевку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было. Видео пользователя instagram.com/koveshnikov1982.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

Новости
Стадион в Запорожье фантастически исполнил гимн Украины перед матчем сборной

Напомним, что сборная Украины по футболу на последних секундах добыла победу в товарищеском матче с командой Эстонии.

Первая в истории игра нашей национальной сборной в Запорожье завершилась со счетом 1:0.

Позже Андрей Шевченко прокомментировал сложную победу Украины.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Украина Запорожье
Теги
Сборная Украины по футболу Славутич Арена
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
7
5
Смешно
15
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Интересно, их можно научить разговаривать?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Глубокий смыл этого мирового хита гармонично дополняетсмя виртуозным исполнением украинских болельщиков. Просто душа поет !!! Особенно когда бэквокал кaцaпcкиx комментoв выходит на пронзительный свинячий визг!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пьяное, невменяемое, скачущее и орущее стадо paгулей. В общем, ничего нового.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Петрова Ольга, не пиши на мой ник, глупое жывотнаэ
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Кристина Стефанова, ну что сосуля , не нравится , не гавкай а то из=за щеки выпадет путинский не сдобровать тебе
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги