Футбольные фанаты в Запорожье на товарищеском матче Украина - Эстония спели знаменитый хит про президента России.
Все 12 тысяч болельщиков, собравшиеся на "Славутич Арене", в один голос затянули легендарную речевку.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было. Видео пользователя instagram.com/koveshnikov1982.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика!
Напомним, что сборная Украины по футболу на последних секундах добыла победу в товарищеском матче с командой Эстонии.
Первая в истории игра нашей национальной сборной в Запорожье завершилась со счетом 1:0.
Позже Андрей Шевченко прокомментировал сложную победу Украины.
Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!