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9 сентября • обновлено в 11:13
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"Путин — х**ло" от украинцев попало в прямой эфир российского ТВ

77.2т Читать материал на украинском

Украинские болельщики во время футбольного матча сборных Украины и Литвы смогли передать "пламенный привет" президенту России Владимиру Путину.

Фирменная песня про главу соседнего государства попала в прямой эфир популярного российского телеканала "Матч! Футбол 1".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было. Внимание, видео содержит ненормативную лексику.

Новости
Стадион в Литве фантастически исполнил гимн Украины перед матчем отбора Евро-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 5-го тура квалификации Евро-2020 Литва — Украина завершился со счетом 0:3. В этой игре голами отметились Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

Отметим, что перед матчем украинские болельщики отметились антироссийским перфомансом, спев песню про Путина и мо*каля.

Позже Шевченко прокомментировал победу Украины, вспомнив обмен пленными с Россией. Наставник остался доволен результатом игры с Литвой, но отметил ошибки, которые допускала команда.

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Тема
Украина – Литва
Тег
сборная Украины по футболу
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Перемогич Зрадич
Перемогич Зрадич
Гляжу, внаукраинцi своей свидомостью уже и шпрот заразили! #стыднобытькаклом
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
вот это они дол-бы
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
СМЕРТЬ РУССКИМ ПЕНДОСАМ!!!
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ, гы, руССкие пендосы в штатах, но там они так же умом не отличаются, обзывая амеров тупыми из-за незнания нигерами Америки уЗкого иЗыка.
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