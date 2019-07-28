"Путин – х*йло!" Зеленский засветился на матче "Динамо" - "Шахтер": фото

Президент Украины Владимир Зеленский посетил матч за Суперкубок между "Динамо" и "Шахтером".
Встреча состоялась в Одессе на стадионе "Черноморец" в воскресенье, 28 июля. О визите главы государства стало известно лишь накануне игры.
Зеленский попал в объективы камер - он сидел на одном из секторов в кепке и футболке. Вместе с ним матч посетил также глава Офиса президента Андрей Богдан.
Интересно, что Зеленский также вживую услышал популярную среди украинцев песню "Путин – х*йло", которую исполнили тысячи фанатов на стадионе.
Зеленский на стадионе в Одессе
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Зеленский на стадионе в Одессе
скриншот
Зеленский на стадионе в Одессе
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Узнать все подробности о матче за Суперкубок между "Динамо" и "Шахтером" можно в материале OBOZREVATEL.
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