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"Путин – х*йло!" Зеленский засветился на матче "Динамо" - "Шахтер": фото

7.9т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский посетил матч за Суперкубок между "Динамо" и "Шахтером".

Встреча состоялась в Одессе на стадионе "Черноморец" в воскресенье, 28 июля. О визите главы государства стало известно лишь накануне игры.

Зеленский попал в объективы камер - он сидел на одном из секторов в кепке и футболке. Вместе с ним матч посетил также глава Офиса президента Андрей Богдан.

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Интересно, что Зеленский также вживую услышал популярную среди украинцев песню "Путин – х*йло", которую исполнили тысячи фанатов на стадионе.

Зеленский на стадионе в Одессе

Зеленский на стадионе в Одессе

скриншот

Зеленский на стадионе в Одессе

Зеленский на стадионе в Одессе

скриншот

Зеленский на стадионе в Одессе

Зеленский на стадионе в Одессе

скриншот

Узнать все подробности о матче за Суперкубок между "Динамо" и "Шахтером" можно в материале OBOZREVATEL.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Одесса
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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Комментарии
16
14
Смешно
9
Интересно
10
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van Dijk Max
van Dijk Max
какие песни поешь , такую же жизнь живешь
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1
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Из песни слов не выкинишь.
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3
2
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Красивая песня, душевная и слова хорошие ...
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5
2

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