"Путин – х*йло!" Зеленский засветился на матче "Динамо" - "Шахтер": фото

Президент Украины Владимир Зеленский посетил матч за Суперкубок между "Динамо" и "Шахтером".

Встреча состоялась в Одессе на стадионе "Черноморец" в воскресенье, 28 июля. О визите главы государства стало известно лишь накануне игры.

Зеленский попал в объективы камер - он сидел на одном из секторов в кепке и футболке. Вместе с ним матч посетил также глава Офиса президента Андрей Богдан.

Интересно, что Зеленский также вживую услышал популярную среди украинцев песню "Путин – х*йло", которую исполнили тысячи фанатов на стадионе.

Зеленский на стадионе в Одессе скриншот

Зеленский на стадионе в Одессе скриншот

Зеленский на стадионе в Одессе скриншот

Узнать все подробности о матче за Суперкубок между "Динамо" и "Шахтером" можно в материале OBOZREVATEL.

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