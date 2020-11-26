Путин – феномен: как Марадона восхищался президентом России

Легендарный футболист Диего Марадона, который скончался в среду, 25 ноября, не скрывал своих симпатий к президенту РФ Владимиру Путину.

В 2017 году, приехав на Кубок конфедераций в Россию, аргентинец назвал его феноменом и причислил к высшей лиге политических лидеров. Главу США Дональда Трампа, в свою очередь, Марадона сравнил с героем комиксов.

"Я считаю, что Уго Чавес, Фидель Кастро, Владимир Путин, а также Даниэль Ортега и Эво Моралес входят в высшую лигу мировых лидеров. Путин является человеком, который может принести мир многим на этой планете. Он – феномен, настоящий феномен. Что касается Трампа, то мне он напоминает комика. Если мы говорим о политике, то он словно герой комиксов. Когда я вижу его по телевизору, то сразу же переключаю канал", – сказал тогда легендарный игрок.

Как сообщал OBOZREVATEL, весь футбольный мир был шокирован, узнав о смерти Марадоны, а президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур в стране. Позже стали известны подробности смерти Диего.