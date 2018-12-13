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''Пустив врага…'' Фанаты "Динамо" отреагировали на игру "Шахтера"

1.2тЧитать материал на украинском

Киевские болельщики отреагировали на решение УЕФА провести матч группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" на НСК "Олимпийский". Во время последнего поединка Лиги Европы в нынешнем году между "Динамо" и "Яблонецом" на секторе фанатов появился новый баннер.

"Пустив врага в дом, готовься отдать ему все", - написали на плакате болельщики "Динамо". Таким образом они выразили свое недовольство тем, что "Шахтер" расклеил свои эмблемы в помещении НСК "Олимпийский" перед еврокубковым матчем, обратившись к президенту "бело-синих" Игорю Суркису, сообщает Tribuna.

''Пустив врага…'' Фанаты "Динамо" отреагировали на игру "Шахтера"

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Напомним, болельщики в Киеве едва не сорвали матч "горняков" против "Лиона", забросав поле файерами и дымовыми шашками. Кроме того, на одном из секторов фанаты вывесили плакат, адресованный донецкому клубу.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" не сумел удержать победу в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов против "Лиона" и потерял возможность выйти в плей-офф турнира. При этом "горняки" заняли третье место и получили право сражаться за главный трофей второго по значимости клубного турнира континента – Лиги Европы.

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Место
УкраинаКиев
Теги
ФК Динамо КиевФК Шахтер
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