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Сборная Франции на ЧМ-2018 довела до слез россиянок

1.4тЧитать новость на украинском

Сборная команда Франции по футболу настолько пришлась по душе и расположила к себе персонал отеля подмосковного города Истра, где базировалась команда во время ЧМ-2018, что прощание с футболистами выдалось слезным.

Провожая подопечных Дидье Дешама, женская половина сотрудников отеля плакала.

На видео Поль Погба, Блез Матюиди, Флорьян Товен и Адиль Рами обнимаются с девушками.

Напомним, "трехцветные" во второй раз в истории стали чемпионами мира - первый раз это случилось на домашнем для французов мундиале 1998 года.

В финале чемпионата мира в России - 2018 "галльские петухи" одолели команду Хорватии со счетом 4:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, бодигардам президента РФ Владимира Путина пришлось защищать гаранта в раздевалке сборной Франции после финального матча.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объекты
Сборная Франции по футболусборная Хорватии по футболу
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