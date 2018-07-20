Сборная Франции на ЧМ-2018 довела до слез россиянок

Сборная команда Франции по футболу настолько пришлась по душе и расположила к себе персонал отеля подмосковного города Истра, где базировалась команда во время ЧМ-2018, что прощание с футболистами выдалось слезным.
Провожая подопечных Дидье Дешама, женская половина сотрудников отеля плакала.
На видео Поль Погба, Блез Матюиди, Флорьян Товен и Адиль Рами обнимаются с девушками.
Напомним, "трехцветные" во второй раз в истории стали чемпионами мира - первый раз это случилось на домашнем для французов мундиале 1998 года.
В финале чемпионата мира в России - 2018 "галльские петухи" одолели команду Хорватии со счетом 4:2.
Как сообщал OBOZREVATEL, бодигардам президента РФ Владимира Путина пришлось защищать гаранта в раздевалке сборной Франции после финального матча.
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