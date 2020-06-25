Пушка страшная: Малиновский забил гол и помог "Аталанте" победить в чемпионате Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский помог своей команде одержать волевую победу в домашнем матче 27-го тура итальянской Серии А над "Лацио".

Римляне быстро повели со счетом 0:2 уже к 11-й минуте, но незадолго до перерыва хозяевам удалось один гол отыграть. В середине второго тайма свое слово сказал Малиновский. На 66-й минуте украинец получил мяч возле штрафной площади соперника и вторым касанием нанес пушечный выстрел по воротам "Лацио", не оставив шансов голкиперу. Решающий гол "Аталанта" забила за десять минут до конца матча, оформив камбэк со счетом 3:2.

Этот результат позволил команде Малиновского приблизиться к миланскому "Интеру", который идет на третьем месте, на расстояние четырех очков. Поражение "Лацио" сыграло на руку "Ювентусу", который укрепил лидерство в Серии А, увеличив свой отрыв от римского клуба до четырех пунктов.

Отметим, что для нашего соотечественника этот гол стал пятым в нынешнем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник киевского "Динамо", который сейчас выступает за "Слован" из Либереца, Ахмед Алибеков забил шикарный гол со штрафного и вывел свою команду в финал Кубка Чехии.