Пушка страшная: "Александрия" забила один из лучших голов Лиги Европы

"Александрия" потерпела поражение в выездном поединке Лиги Европы против "Гента", но сумела забить невероятный по красоте гол в ворота своих соперников по последнему туру.

На 54-й минуте при счете 0:2 левому защитнику украинской команды Денису Мирошниченко удался пушечный удар метров с 25-30, который не оставил шансов голкиперу хозяев.

Гол Дениса Мирошниченко

Этот гол не помог "Александрии" добыть хотя бы ничью в игре с бельгийцами, которые, победив украинцев, обеспечили себе первое место в группе.

Стоит отметить, что полузащитник сборной Украины Роман Безус отдал две голевые передачи в этом поединке. Роман Яремчук и Игорь Пластун, также выступающие за "Гент", результативными действиями не отметились.

Как сообщал OBOZREVATEL, в УЕФА восхитились сейвом голкипера "Александрии" Юрия Панькива в матче пятого тура Лиги Европы против "Вольфсбурга".

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