ПСЖ уволил тренера, который вывел команду в финал ЛЧ, и уже нашел ему замену – СМИ

Руководство ПСЖ уволило главного тренера команды Томаса Тухеля после победы в матче 17-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (4:0) за шесть месяцев до окончания его контракта.

Как сообщает издание RMC, его должен заменить бывший тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который находится без работы с ноября 2019 года. Согласно информации источника, аргентинский специалист, который в 2001-2003 годах защищал цвета ПСЖ, всегда хотел вернуться в Париж.

Тухель пришел в команду летом 2018 года, сменив на посту тренера испанца Унаи Эмери. Он завоевал шесть трофеев во Франции, включая два чемпионских титула, и вывел клуб в финал Лиги чемпионов, где его подопечные минимально уступили "Баварии" (0:1).

ПСЖ неудачно стартовал в нынешнем сезоне, потерпев четыре поражения, два из которых случились в поединках с прямыми конкурентами. Сейчас команда занимает третье место в таблице, имея в своем активе 35 очков. "Лилль" и "Лион" опережают парижан на один пункт – у них по 36 баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, одно из поражений ПСЖ потерпел в принципиальном матче с "Марселем". Главный арбитр встречи показал футболистам 12 желтых и 5 красных карточек, а в конце поединка между игроками завязалась драка.